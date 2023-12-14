В Дагестане автомобилисты перекрыли дороги из-за отключения электричества

В Махачкале автомобилисты перекрыли дороги из-за отключения электроэнергии

Жители севера Махачкалы перекрыли дорогу из-за продолжительного отключения электричества. Об этом сообщает Telegram-канал администрации города.

В сети появилась информация, что горожане жалуются на отсутствие света в течение нескольких суток. Из-за этого в домах также не работают обогревательные приборы. Уточняется, что к жителям выехали представители мэрии города и ресурсоснабжающих компаний.

По информации администрации Махачкалы, жители разошлись по своим домам.

Ранее стало известно, что несколько улиц Махачкалы и Каспийска затопило водой после прошедших в Дагестане ливней. Отмечается, что сильнее всего затопило Редукторный район Махачкалы, в котором в настоящее время ремонтируют дороги.