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02:13, 14 декабря 2023Россия

В Дагестане автомобилисты перекрыли дороги из-за отключения электричества

В Махачкале автомобилисты перекрыли дороги из-за отключения электроэнергии

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Жители севера Махачкалы перекрыли дорогу из-за продолжительного отключения электричества. Об этом сообщает Telegram-канал администрации города.

В сети появилась информация, что горожане жалуются на отсутствие света в течение нескольких суток. Из-за этого в домах также не работают обогревательные приборы. Уточняется, что к жителям выехали представители мэрии города и ресурсоснабжающих компаний.

По информации администрации Махачкалы, жители разошлись по своим домам.

Ранее стало известно, что несколько улиц Махачкалы и Каспийска затопило водой после прошедших в Дагестане ливней. Отмечается, что сильнее всего затопило Редукторный район Махачкалы, в котором в настоящее время ремонтируют дороги.

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      Юлия Мискевич
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