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14:53, 14 декабря 2023Среда обитания

В Россию придет снежный апокалипсис

«Метеовести»: снежный апокалипсис придет в Центральную Россию 15 декабря

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Интенсивные осадки придут в Центральную Россию в пятницу, 15 декабря. Об этом сообщает портал «Метеовести».

Над Русской равниной оказались два циклона — активный атлантический, который пришел в страну еще в выходные, а также арктический антициклон. Они столкнулись, из-за чего над Русской равниной идут непрерывные осадки. Вслед за вихрями выдвинулась система новых. Синоптики уже предсказывали, что один из них, «Ваня», 15 декабря принесет в столицу сильнейшие осадки.

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В пятницу интенсивность осадков резко возрастет, поскольку две зоны повышенного давления соединятся в одну. Под удар непогоды попадут юг Центральной России и Черноземье (Белгородская, Курская, Воронежская и другие области), при этом новая волна снегопадов окажется сильнее предыдущих. В некоторых местах за сутки выпадет более 15-20 миллиметров осадков.

В Москве в четверг, 14 декабря выпадет шесть миллиметров осадков, в пятницу, 15 декабря, почти 19 миллиметров. Таким образом, к началу выходных в столице сугробы достигнут 45-50 сантиметров, что в пять раз выше нормы.

Ранее сообщалось, что из-за циклона «Ваня» столицу накроет сильнейший более чем за полвека снегопад. Погода начнет ухудшаться в четверг. Если к пятнице высота сугробов вырастет до 50-55 сантиметров, будет побит рекорд 1919 года (32 сантиметра).

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      Мария Черкасова
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