Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:47, 14 декабря 2023Россия

В РПЦ прокомментировали законопроект о запрете абортов в частных клиниках

В РПЦ поддержали законопроект о запрете абортов в частных клиниках

Фото: Try_my_best / Shutterstock / Fotodom

В Русской православной церкви (РПЦ) поддержали законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Слова главы патриаршей комиссии по вопросам семьи иерея Федора Лукьянова приводит РИА Новости.

Проект закона о запрете делать аборты частным клиникам внесли в Госдуму 13 декабря.

Лукьянов поблагодарил авторов инициативы, назвав их идею проявлением патриотизма. Документ направлен на сохранение нравственного и физического здоровья семей и женщин «от этой калечащей душу и тело манипуляции», пояснил он.

Внесение законопроекта в Госдуму демонстрирует, что государство «стоит на страже ценности жизни и достоинства человека с самого начала его бытия», отметил представитель РПЦ. В случае принятия документ повысит эффективность профилактических мер и мер экономической поддержки семей, заключил он.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина в беседе с «Лентой.ру» выступила против ограничений абортов. По ее мнению, женщина должна иметь полное право обратиться в частную клинику для проведения процедуры прерывания беременности. Останина также заявила о своем отрицательном отношении к любым попыткам вмешаться в частную жизнь граждан.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО сочли поводом для открытого столкновения с Россией. Когда Киев начнет применять истребители?

      Российского композитора экстренно госпитализировали из-за падения

      Частную миссию с выходом в открытый космос перенесли

      В России нашли способ сделать автомобили дешевле

      Экс-премьер Украины призвала кредиторов списать долги Киева

      Молдавия заявила о желании реинтегрировать Приднестровье до присоединения к ЕС

      Москву накроет самый сильный более чем за полвека снегопад из-за «Вани»

      Названа причина падения промышленного производства в Европе

      Ида Галич показала фигуру в трусах

      В консульском отделе России в США сократят 40 процентов штата

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости