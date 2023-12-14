В РПЦ прокомментировали законопроект о запрете абортов в частных клиниках

В РПЦ поддержали законопроект о запрете абортов в частных клиниках

В Русской православной церкви (РПЦ) поддержали законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Слова главы патриаршей комиссии по вопросам семьи иерея Федора Лукьянова приводит РИА Новости.

Проект закона о запрете делать аборты частным клиникам внесли в Госдуму 13 декабря.

Лукьянов поблагодарил авторов инициативы, назвав их идею проявлением патриотизма. Документ направлен на сохранение нравственного и физического здоровья семей и женщин «от этой калечащей душу и тело манипуляции», пояснил он.

Внесение законопроекта в Госдуму демонстрирует, что государство «стоит на страже ценности жизни и достоинства человека с самого начала его бытия», отметил представитель РПЦ. В случае принятия документ повысит эффективность профилактических мер и мер экономической поддержки семей, заключил он.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина в беседе с «Лентой.ру» выступила против ограничений абортов. По ее мнению, женщина должна иметь полное право обратиться в частную клинику для проведения процедуры прерывания беременности. Останина также заявила о своем отрицательном отношении к любым попыткам вмешаться в частную жизнь граждан.