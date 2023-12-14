Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:42, 14 декабря 2023Мир

В США отметили переключение внимания отвергнутого Зеленского на Европу

WSJ: отвергнутый США Зеленский обратился за финансированием к Европе

Фото: NTB / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский накануне не добился получения военной помощи от США. Из-за этого отвергнутый украинский лидер вынужден переключить свое внимание, обратившись за финансированием к Европе, об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Зеленский, не сумев на этой неделе добиться от США новых обязательств по оружию, переключает свое внимание на Европу, где обостряется борьба за то, как обеспечить работу правительства Украины», — отмечается в статье. Во время саммита ЕС одной из важнейших тем для дискуссий станет четырехлетний бюджет для Киева на 54 миллиарда долларов.

Ранее ведущая Fox News Лора Ингрэм сравнила Зеленского с известным американским аферистом Бернардом Мэдоффом. По словам журналистки, украинский лидер пытается убедить американцев, что если Вашингтон не выделит Киеву многомиллиардный пакет помощи, то все «выйдет из-под контроля», а такая риторика напоминает подход финансовых мошенников.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле определились с местом размещения предвыборного штаба Путина

      Сильные снегопады в России объяснили

      В российском городе неизвестные испортили баннер с участником СВО

      В российском городе пропал отец с двухлетним ребенком

      Организовавший хищение у ФСБ 153 миллионов рублей бизнесмен скрылся от следствия

      В США отметили переключение внимания отвергнутого Зеленского на Европу

      Цены на бензин в Аргентине выросли на 40 процентов после девальвации

      В Сенате США заявили о приближении к соглашению по помощи Украине

      Едва чувствующему оргазмы пожилому мужчине дали совет

      В ЛНР сообщили о гибели бойцов ВСУ при попытке выстрелить из миномета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости