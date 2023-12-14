В США отметили переключение внимания отвергнутого Зеленского на Европу

WSJ: отвергнутый США Зеленский обратился за финансированием к Европе

Президент Украины Владимир Зеленский накануне не добился получения военной помощи от США. Из-за этого отвергнутый украинский лидер вынужден переключить свое внимание, обратившись за финансированием к Европе, об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Зеленский, не сумев на этой неделе добиться от США новых обязательств по оружию, переключает свое внимание на Европу, где обостряется борьба за то, как обеспечить работу правительства Украины», — отмечается в статье. Во время саммита ЕС одной из важнейших тем для дискуссий станет четырехлетний бюджет для Киева на 54 миллиарда долларов.

Ранее ведущая Fox News Лора Ингрэм сравнила Зеленского с известным американским аферистом Бернардом Мэдоффом. По словам журналистки, украинский лидер пытается убедить американцев, что если Вашингтон не выделит Киеву многомиллиардный пакет помощи, то все «выйдет из-под контроля», а такая риторика напоминает подход финансовых мошенников.