Зеленского сравнили с известным аферистом

Ведущая Fox News Лора Ингрэм сравнила Зеленского с известным аферистом Мэдоффом

Ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм в прямом эфире раскритиковала посетившего США Владимира Зеленского, сравнив его с известным американским аферистом Бернардом Мэдоффом. Запись программы опубликована на YouTube-канале вещателя.

По словам журналистки, Зеленский пытается убедить американцев, что если Вашингтон не выделит Киеву многомиллиардный пакет помощи, то все «выйдет из-под контроля». Ингрем отметила, что такая риторика напоминает подход финансовых мошенников.

«Что можно сказать про визит иностранного лидера, приехавшего сюда требовать еще больше денег после того, как он не смог добиться никакого результата, ради которого изначально и выделялись эти средства?» — задалась вопросом Ингрэм.

Она передразнила Зеленского, сказав его голосом: «Если вы не дадите ему больше денег прямо сейчас, вы потеряете все свои инвестиции».

«Этот президент военного времени больше всего похож на Берни Мэдоффа», — заявила Ингрэм, сравнив Зеленского с создателем крупнейшей в истории финансовой пирамиды, который был приговорен к 150 годам заключения за аферу.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Владимир Зеленский потерпел неудачу во время визита США, поскольку ему не удалось убедить Конгресс выделить больше денег в помощь Киеву.

Зеленский прибыл на переговоры в Конгресс США 12 декабря. В ходе визита украинский президент раскритиковал американские власти за промедление с предоставлением финансирования Украине и попросил выделить дополнительную помощь в размере 61 миллиарда долларов. Однако по итогам визита глава страны получил мало заверений в продолжении помощи Украине со стороны США.