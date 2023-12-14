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18:57, 14 декабря 2023Мир

В США рассказали о плане удара НАТО по России с территории Украины

Полковник Макгрегор: НАТО разработала план удара по России с территории Украины
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

НАТО разработала план удара по России с украинской территории, поэтому готовили Украину к этому сценарию в течение долгого времени. О плане Североатлантического альянса рассказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу George Galloway.

«Вашингтон вместе со своими друзьями в Лондоне и некоторых других столицах Европы решил, что у него появилась возможность уничтожить Россию. В этих целях они хотели использовать Украину, которую готовили к этому сценарию много лет», — сказал он.

Макгрегор добавил, что в рамках этого плана был совершен госпереворот на Украине в 2014 году, а позже к власти приведен Владимир Зеленский.

Ранее американский полковник заявил, что российская армия будет вынуждена идти до польской границы, если Запад не предпримет шаги по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что Запад должен прекратить военную поддержку Украины, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

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      Семен Александров
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