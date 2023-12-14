Врач назвал сроки очищения организма от никотина у бросивших курить

Врач-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров рассказал, за какое время организм у бросивших курить очищается от никотина. Примерные сроки он назвал в беседе с aif.ru.

Специалист напомнил, что курение — это зависимость, поэтому при отказе от него могут возникать психологические поведенческие расстройства, эмоциональный дисбаланс, плаксивость, раздражительность, агрессивность, подавленное настроение, головные боли, головокружения, бессонница и ночные кошмары. Кроме того, у решившего распрощаться с вредной привычкой человека могут возникнуть простудные заболевания, повыситься аппетит, наблюдаться прибавка в весе. А из-за восстановления печени во рту может появиться горький привкус желчи, добавил врач.

По его словам, это может длиться несколько месяцев. Однако, несмотря на то что период довольно долгий, его можно перетерпеть. Чтобы отказ от никотина проходил проще, следует обратиться за помощью к специалистам и скорректировать отрицательные симптомы медикаментозно, добавил Петров.

Ранее врач-невролог Наталья Тараненко предупредила россиян о разрушающих мозг привычках. Она отметила, что центральному отделу нервной системы вредят недостаточный сон, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, постоянный стресс и вредные привычки. «Никотин в сигаретах вызывает сужение сосудов, из-за чего в мозг поступает меньше кислорода, а это — прямой путь к инсульту или болезням Альцгеймера и Паркинсона», — объяснила Тараненко.