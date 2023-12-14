Россиянам рассказали о плюсах привычки спать без одежды

Дерматолог Филева призвала ложиться спать без одежды, чтобы быстрее заснуть

Сон без одежды помогает быстрее заснуть, крепче спать и укрепить отношения в паре, считает врач-дерматолог Александра Филева. О плюсах привычки спать обнаженным она рассказала россиянам в беседе с изданием Life.

По мнению Филевой, пижамы, сорочки и прочие предметы ночного гардероба стесняют движения, а порой даже препятствуют нормальному кровообращению. Из-за этого сон становится более беспокойным и прерывистым, объяснила врач, что может привести к ощущению усталости сразу после пробуждения.

У сна без одежды есть много преимуществ. Во-первых, засыпание в костюме Адама и Евы, как правило, происходит эффективнее. Это объясняется тем, что тело быстрее охлаждается и человек легче погружается в сон Александра Филева дерматолог

Кроме того, Филева призвала ложиться в постель без одежды тех, кто подвержен ночной потливости, так как тесная одежда может вызывать у них раздражение и появление красных пятен на коже. Также, по мнению врача, нагота помогает парам укрепить отношения. Филева отметила, что, когда партнеры соприкасаются друг с другом кожей, у них вырабатывается гормон окситоцин, который помогает им чувствовать себя счастливее.

Ранее андролог Марк Годзиян назвал основные правила здорового сна. Врач посоветовал спать в полной темноте и отказаться от включенных ночников и телевизора.