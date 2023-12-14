Полковник Макгрегор высмеял слова Зеленского о России в Конгрессе США

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отреагировал смехом на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия «не одержала ни одной победы» на фронте. Этот вопрос он обсудил с ведущим YouTube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано.

На совместной с Макгрегором трансляции журналист включил фрагмент выступления Зеленского в Конгрессе США. Прослушав его выступление, они рассмеялись и назвали его слова полной чушью.

В свою очередь, Макгрегор предположил, что у российских военных нет необходимости проникать вглубь территории Украины, поскольку им достаточно контролировать побережье для достижения стратегической победы.

«Так делали и римляне в древние времена. Они занимали только прибрежную территорию», — заключил Макгрегор.

Ранее бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис признал неспособность Украины справиться с Российской армией. По его словам, российские военные «закалились, превратившись в способных защитников, за поясами мин, барьеров и танков».