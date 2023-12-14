В Германии высказались о вероятности встречи Шольца с Зеленским

Bild: Шольц не будет встречаться с Зеленским во время его визита в Германию

Канцлер Германии Олаф Шольц не будет встречаться с украинским президентом Владимиром Зеленским во время его визита в ФРГ, пишет немецкое издание Bild.

Как уточнили журналисты, украинский лидер провел встречу с американскими генералами в Европе и Африке на военной базе в Висбадене и скоро покинет Германию. «Встречи с Шольцем не планируется, поскольку канцлер все еще в Брюсселе», — высказались о вероятности встречи политиков в ФРГ.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский совершил необъявленную поездку в город Франкфурт-на-Майне в Германии. Он направился в Висбаден, где находится американский штаб военной помощи Украине.