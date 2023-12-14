Жители российского города испугались гигантской сосульки с четырехэтажный дом

Жители города Болотного пожаловались на гигантскую сосульку с четырехэтажный дом

Жиители Болотного Новосибирской области испугались гигантской сосульки высотой с четырехэтажный дом, образовавшейся на одном из жилых зданий. Внимание на ситуацию обратили местные жители в сообществе «Типичное Болотное» в социальной сети «ВКонтакте».

Огромная наледь наросла на дом, расположенный по адресу улица Титова, 53. Местные жители пожаловались на местную администрацию, которая, по их словам, никак не помогает решить проблемы с отоплением и крышей, нуждающейся в ремонте.

«Два дня назад, спускали воздух, так как в угловых квартирах пожилые люди просто замерзают в собственной квартире. С горем попалам, приехали люди, спустили воду, но кран до конца не закрыли. Вода бежала сутки. Пытались дозвониться, нас игнорили. Решили проблему только сегодня. Результат налицо!» — прокомментировала происходящее одна из жительниц дома, где образовалась сосулька.

Жительница Болотного также задалась вопросом, как собираются убирать эту конструкцию, так как та находится возле проезжей части, рядом с дорогой, по которой часто ходят школьники. Она опасается, что при повышении температуры кусок глыбы может обрушиться на детей. Женщина призвала коммунальные службы и администрацию предотвратить эту опасность и как можно скорее убрать огромную сосульку с дома.

В ноябре стало известно, что жители Петрозаводска испугались «кровавых» сосулек.