Экономист рассказал об эффекте от рекордных запасов золота России

Экономист Абрамов: золотые резервы РФ косвенно отражаются на укреплении рубля

Золотые резервы России, впервые достигшие рекордных 151,9 миллиарда долларов, на укреплении рубля отражаются очень косвенно. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов.

«В случае, если Россия экспортирует золото, а его еще можно продавать в странах Азии, то это ведет к поступлению валютной выручки в страну, и это укрепляет рубль. То есть влияние осуществляется через продажу золота в другие страны», — объяснил он.

По словам Абрамова, золотые резервы дают ощущение наличия стабильных золотовалютных запасов, которые можно использовать в той или иной ситуации.

Это дает возможность золотодобывающим компаниям продавать золото государству, получая валютную выручку Александр Абрамов экономист

«Но я не принадлежу к числу сторонников того, что золото — это хороший актив для сохранения стоимости, потому что золото очень волатильно, и сейчас оно находится на очень высоких уровнях цен. Я боюсь, что по мере того, как будет восстанавливаться экономический рост в мире, золото будет падать в цене. Но в действующих условиях это одна из альтернатив сохранения средств для России», — заключил экономист.

Золотые резервы России впервые превысили 150 миллиардов долларов и достигли рекордных 151,9 миллиарда долларов. Это произошло благодаря росту мировых цен на металл, причем в физическом выражении запас стал меньше на 16 тонн.

Бывший министр труда Сергей Калашников ранее отмечал, что рекордный золотой запас России не дает особенных преимуществ для развития страны и не делает ее привлекательной для иностранных инвестиций.

