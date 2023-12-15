Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 15 декабря 2023Наука и техника

Ранний прием пищи снизил риск болезней сердца и инсультов

Nature Communications: пропуск завтраков опасен для здоровья сердца и сосудов

Фото: Emiliano Vittoriosi / Unsplash

Ученые выяснили, что ранний прием пищи и отказ от позднего ужина снижают риск развития опасных сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, кратко о них рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные о 103 389 участниках когортного исследования NutriNet-Sante (79 процентов из которых были женщинами со средним возрастом 42 года) для изучения связи между моделями потребления пищи и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чтобы снизить риск возможной систематической ошибки, исследователи учли большое количество дополнительных факторов, включая возраст, пол, семейное положение, качество питания, образ жизни и цикл сна.

Результаты показывают, что первый прием пищи в более позднее время (например, при пропуске завтрака) связан с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, при этом риск увеличивается на шесть процентов каждый час задержки. Например, у человека, который впервые ест в 9 утра, вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на шесть процентов выше, чем у того, кто ест в 8 утра.

Поздний прием пищи (после 21:00) связан с увеличением риска цереброваскулярных заболеваний, таких как инсульт, на 28 процентов, по сравнению с приемом пищи до 20:00, особенно у женщин. Наконец, более длительная продолжительность ночного голодания (между последним приемом пищи в течение дня и первым приемом пищи на следующий день) связана со снижением риска цереброваскулярных заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Солнце зафиксирована сильнейшая за шесть лет вспышка. Чем она грозит людям?

      Ранний прием пищи снизил риск болезней сердца и инсультов

      Российские военные уничтожили блиндаж ВСУ с помощью дронов

      Сексолог объяснила повышение интереса к сексу во время каникул

      Работавший на канале Соловьева блогер оценил возможность уехать из России

      Названа главная особенность РСЗО «Торнадо-Г» на поле боя

      Американский инвестор раскритиковал новые санкции США против России

      Мать Маска обвинила Байдена в попытках помешать Илону

      Аршавин похвастался своим талантом

      ВСУ выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости