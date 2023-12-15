Ранний прием пищи снизил риск болезней сердца и инсультов

Nature Communications: пропуск завтраков опасен для здоровья сердца и сосудов

Ученые выяснили, что ранний прием пищи и отказ от позднего ужина снижают риск развития опасных сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, кратко о них рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные о 103 389 участниках когортного исследования NutriNet-Sante (79 процентов из которых были женщинами со средним возрастом 42 года) для изучения связи между моделями потребления пищи и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чтобы снизить риск возможной систематической ошибки, исследователи учли большое количество дополнительных факторов, включая возраст, пол, семейное положение, качество питания, образ жизни и цикл сна.

Результаты показывают, что первый прием пищи в более позднее время (например, при пропуске завтрака) связан с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, при этом риск увеличивается на шесть процентов каждый час задержки. Например, у человека, который впервые ест в 9 утра, вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на шесть процентов выше, чем у того, кто ест в 8 утра.

Поздний прием пищи (после 21:00) связан с увеличением риска цереброваскулярных заболеваний, таких как инсульт, на 28 процентов, по сравнению с приемом пищи до 20:00, особенно у женщин. Наконец, более длительная продолжительность ночного голодания (между последним приемом пищи в течение дня и первым приемом пищи на следующий день) связана со снижением риска цереброваскулярных заболеваний.