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11:22, 15 декабря 2023Ценности

Джулия Фокс станцевала в трусах в клубе

Кадр: @juliafox

Американская модель и актриса Джулия Фокс станцевала в откровенном наряде на новом видео. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 33-летняя знаменитость предстала в клубе в кожаном топе с застежкой на молнии и черных колготках, поверх которых она надела белые трусы с высокой посадкой. При этом звезда танцевала, наклоняясь вперед и активно двигая ягодицами.

Свой образ манекенщица дополнила серебристыми сапогами на каблуке. Помимо этого, она распустила волосы и сделала яркий макияж с акцентом на глазах.

Ранее в декабре Джулия Фокс вышла на прогулку с ремнем на голой груди вместо бюстгальтера. Кроме того, манекенщица надела очки с прозрачными линзами и оверсайз-куртку в тон нижней части наряда.

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      Екатерина Ештокина
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