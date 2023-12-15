Американский инвестор раскритиковал новые санкции США против России

Инвестор Шостак: новые санкции США против России не стали прорывными

Новый пакет антироссийских санкций США, введенных на этой неделе, не стал прорывным. Ограничительные меры коснулись уже традиционного набора секторов экономики РФ, которые смогли приспособиться к рестрикциям, рассказал директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак, пишет ТАСС.

«Прорывных мер в этот раз мы не увидели, скорее закономерное продолжение устоявшейся логики — традиционного набора меню секторов и географии вторичных санкций», — уточнил он.

Новые санкции касаются нефтегазового сектора и связанного с ним сектора услуг. Рестрикции направлены на ограничение работы компаний на международных рынках. При этом, как отметил инвестор, в действительности российские сервисные операторы давно сосредоточены на проектах в дружественных странах.

12 декабря сообщалось, что Минфин и Госдеп США расширили санкционный список из иностранных компаний и физлиц, которых подозревают в помощи России по обходу действующих ограничений. В обновленный перечень вошли более чем 250 фирм и частных предпринимателей из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Китая.

В этот же день стало известно, что Штаты ввели санкции против более 200 российских компаний и 23 физических лиц. В санкционный список вошли такие компании оборонной промышленности, как завод имени В.А. Дегтярева и «Уралвагонзавод».