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04:02, 15 декабря 2023Экономика

Американский инвестор раскритиковал новые санкции США против России

Инвестор Шостак: новые санкции США против России не стали прорывными
СюжетСанкции против России:

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Новый пакет антироссийских санкций США, введенных на этой неделе, не стал прорывным. Ограничительные меры коснулись уже традиционного набора секторов экономики РФ, которые смогли приспособиться к рестрикциям, рассказал директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак, пишет ТАСС.

«Прорывных мер в этот раз мы не увидели, скорее закономерное продолжение устоявшейся логики — традиционного набора меню секторов и географии вторичных санкций», — уточнил он.

Новые санкции касаются нефтегазового сектора и связанного с ним сектора услуг. Рестрикции направлены на ограничение работы компаний на международных рынках. При этом, как отметил инвестор, в действительности российские сервисные операторы давно сосредоточены на проектах в дружественных странах.

12 декабря сообщалось, что Минфин и Госдеп США расширили санкционный список из иностранных компаний и физлиц, которых подозревают в помощи России по обходу действующих ограничений. В обновленный перечень вошли более чем 250 фирм и частных предпринимателей из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Китая.

В этот же день стало известно, что Штаты ввели санкции против более 200 российских компаний и 23 физических лиц. В санкционный список вошли такие компании оборонной промышленности, как завод имени В.А. Дегтярева и «Уралвагонзавод».

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      Марина Совина
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