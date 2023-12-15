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09:02, 15 декабря 2023Наука и техника

Назван оптимальный для покупки iPhone

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 14 оказался современным смартфоном по доступной цене

Фото: Stanislav Kogiku / AFLO / Globallookpress.com

Авторы портала Hi-Tech Mail.ru назвали оптимальный для покупки в 2023 году iPhone. Об этом сообщается на сайте издания.

По мнению специалистов, таким аппаратом оказался iPhone 14. «Это именно тот гаджет, который понравится как ценителям компактных габаритов, так и девушкам, для которых технические характеристики играют последнюю роль», — отметили авторы.

Вышедшая в 2022 году модель получила 6,1-дюймовый OLED-дисплей, 6 гигабайт оперативной памяти, от 128 гигабайт встроенной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, защиту от влаги, биометрический сенсор Face ID. Смартфон Apple имеет современный процессор Apple A15 Bionic и может быть доступен со скидками. В России его можно купить за 74 тысячи рублей и дешевле.

«Производительности смартфона с головой хватает, чтобы без проблем запускать любые тяжелые задачи, включая современные мобильные AAA-игры», — подытожили журналисты медиа.

В начале декабря стало известно, что стоимость топового флагмана Apple снизилась до рекордной отметки. На старте продаж iPhone 15 Pro Max оценивали в 190-200 тысяч рублей, в конце года он подешевел до 130 тысяч рублей.

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      Андрей Ставицкий
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