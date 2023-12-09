iPhone 15 Pro Max подешевел в России на 30 процентов

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 15 Pro Max рекордно подешевел в России

Стоимость топового флагмана Apple снизилась до рекордной отметки. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что iPhone 15 Pro Max подешевел до 130 тысяч рублей на российском рынке. На старте продаж аппарат оценивали в 190-200 тысяч рублей — таким образом, скидка на устройство составила около 30 процентов.

Последний раз iPhone 15 Pro Max заметно дешевел на рынке в конце октября. Тогда премиальный девайс был доступен за 164-170 тысяч рублей.

Флагманский 15 Pro Max получил 6,7-дюймовый дисплей LTPO Super Retina XDR OLED с поддержкой частоты 120 герц, чип A17 Pro, 8 гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей. Смартфон имеет аккумулятор емкостью 4441 миллиампер-часов, стереодинамики, NFC.

В начале декабря стало известно, что на российском рынке подешевел флагман iPhone 14 Pro. Спустя год после повления в продаже аппарат оказался доступен за 102-103 тысячи рублей, при этом на старте его оценивали в 120 тысяч рублей.