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11:18, 15 декабря 2023Экономика

Чешский миллиардер перевел активы в ОАЭ после обвинений в мошенничестве

Миллиардер Витек из Чехии перевел активы в ОАЭ после обвинений в мошенничестве

Фото: Unsplash

Один из богатейших людей Чехии Радован Витек (Forbes оценивает его состояние в 6,5 миллиарда долларов) после обвинений в финансовом мошенничестве перевел активы в ОАЭ. Об этом пишет Bloomberg.

В начале декабря бизнесмен зарегистрировал в стране две компании Rising Falcon Holding Limited и Rising Falcon Number 1 Holding Limited. За несколько недель до этого занимающаяся инвестиционными исследованиями фирма Muddy Waters заявила, что компания CPI, которая принадлежит Витеку, завысила стоимость своих активов на 86 процентов и что данные о ее финансовом состоянии могут быть искажены. На данный момент, по подсчетам агентства, компания имеет непогашенные кредиты и облигации на сумму около 8,5 миллиарда долларов.

Обвинения также были связаны с тем, что миллиардер якобы заработал на некоторых нераскрытых сделках со связанными сторонами. В частности, речь шла о продаже двух земельных участков и их обратном выкупе по более высокой цене. В свою очередь, в CPI опровергли эту информацию, заявив, что не скрывали сделки с Витеком или другими сторонами. Одно из обвинений было необоснованным — в отчете компания нашла опечатку, которая привела к неверным расчетам, сделанным Muddy Waters.

ОАЭ последнее время все больше привлекает богачей со всего мира на фоне снижения популярности Каймановых и Британских Виргинских островов. В Абу-Даби для бизнесменов есть гарантии защиты активов, конфиденциальность и налоговые преимущества, а также возможность извлекать выгоду из соглашений ОАЭ об избежании двойного налогообложения.

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      Мария Грушко
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