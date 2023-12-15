Качающийся на качелях в сугробе российский детсадовец попал на видео
В Туле детсадовец покачался на качелях прямо в сугробе возле многоквартирного дома на улице Епифанская. Его рвение попало на видео, соответствующие кадры опубликовало агентство «Тульские новости».
На представленном видеоролике видно, как малыш в российском городе, сидя в снегу, пытается раскачиваться. Поблизости никого из взрослых нет.
Как утверждает агентство, всю детскую площадку на улице Епифанской занесло снегом после того, как на Тулу обрушился атмосферный циклон «Ваня».
Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах под тяжестью снега рухнула крыша склада стройматериалов.
Из-за пришедшего в Москву циклона «Ваня» высота сугробов в столице к утру 15 декабря на метеостанции МГУ составила 49 сантиметров при норме для этого дня в 15 сантиметров. Таким образом оказался побит рекорд 1919 года — тогда снежный покров вырос до 32 сантиметров.