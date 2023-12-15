Кремль сообщил о подготовке списка поручений после «Итогов года с Путиным»

Песков: готовится список поручений после «Итогов года с Владимиром Путиным»

Список поручений по итогам совмещенной пресс-конференции и прямой линии президента России Владимира Путин на данный момент готовится. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит «Интерфакс».

Он пояснил, что глава государства вчера после проведения «Итогов года с Владимиром Путиным» уже давал поручения, а также встретился с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным и с администрацией.

«Сейчас мы в администрации будем верстать возможный перечень поручений, смотрим, какие вопросы могут туда войти. Думаю, что потребуется несколько дней, и мы выпустим», — сказал представитель Кремля.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов по окончании общения главы государства с жителями страны и журналистам заявил, что прямую линию с Владимиром Путиным можно описать одним словом — уверенность. «Хорошо видно: президент знает, что надо делать», — сказал Иванов.

14 декабря прошло мероприятие «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которого президент более четырех часов отвечал на вопросы различной тематики. В частности, глава государства затронул тему спецоперации, а также социальные и экономические вопросы.