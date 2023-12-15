Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:08, 15 декабря 2023Россия

Кремль сообщил о подготовке списка поручений после «Итогов года с Путиным»

Песков: готовится список поручений после «Итогов года с Владимиром Путиным»
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Список поручений по итогам совмещенной пресс-конференции и прямой линии президента России Владимира Путин на данный момент готовится. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит «Интерфакс».

Он пояснил, что глава государства вчера после проведения «Итогов года с Владимиром Путиным» уже давал поручения, а также встретился с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным и с администрацией.

«Сейчас мы в администрации будем верстать возможный перечень поручений, смотрим, какие вопросы могут туда войти. Думаю, что потребуется несколько дней, и мы выпустим», — сказал представитель Кремля.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов по окончании общения главы государства с жителями страны и журналистам заявил, что прямую линию с Владимиром Путиным можно описать одним словом — уверенность. «Хорошо видно: президент знает, что надо делать», — сказал Иванов.

14 декабря прошло мероприятие «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которого президент более четырех часов отвечал на вопросы различной тематики. В частности, глава государства затронул тему спецоперации, а также социальные и экономические вопросы.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Европа согласовала новый пакет санкций против России. В это время выступавшего против канцлера Австрии не было в зале

      Названы последствия для Франции в случае вхождения Украины в Евросоюз

      «АвтоВАЗ» запустил производство опытной партии электромобилей

      Центробанк России поднял ключевую ставку пятый раз подряд

      Популярный российский юморист рассказал о депрессии

      В Кремле оценили предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС

      На российской буровой установке произошла авария

      В США высказались о длительной оккупации Газы Израилем

      Назван размер безобидной для здоровья порции оливье и селедки под шубой

      Книги Акунина и Быкова начали снимать с продажи. Писатели поддержали ВСУ и были не против атак на Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости