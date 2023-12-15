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21:10, 15 декабря 2023Мир

Глава Евросовета уклонился от вопроса про Украину

Глава Евросовета Мишель не ответил на вопрос журналистов про помощь Украине
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава Евросовета Шарль Мишель уклонился от вопроса журналистов, каким образом Евросоюз (ЕС) намерен вынудить Венгрию поддержать выделение Украине дополнительной финансовой помощи. Об этом сообщает издание The Guardian.

Он подчеркнул, что это «очень хороший вопрос», однако не дал прямого ответа. Мишель заверил, что объединение использует «все возможные аргументы», не уточнив при этом подробности.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение одобрить помощь Украине в 50 миллиардов евро. Кроме того, Будапешт воздержался от участия в принятии ЕС решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в организацию. Такой шаг Орбан объяснил нежеланием Венгрии «принимать участие в этом плохом решении».

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      Марина Совина
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