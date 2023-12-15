Вакцину от рака кожи обещали сделать доступной в 2025 году

В Moderna обещали сделать доступной вакцину от рака кожи через два года

Генеральный директор биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель обещал, что вакцина от агрессивного рака кожи, меланомы, станет, скорее всего, доступной уже через два года, в 2025 году. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Терапевтическая вакцина, направленная против рака, может использоваться в борьбе с опухолевыми клетками, которые уже есть в организме, что отличает ее от других вакцин, предотвращающих заболевание. Иными словами, эти вакцины лечат, усиливая действие иммунной системы против дефектных клеток.

Заявление Банселя было сделано на фоне успешных клинических испытаний вакцины мРНК-4157, которые продемонстрировали улучшение показателей выживания. Вакцина была изготовлена с использованием той же технологии доставки матричной РНК, что продемонстрировала свою эффективность в предотвращении тяжелых форм коронавирусной инфекции.

В исследовании приняли участие 157 человек на поздних стадиях прогрессирования меланомы. Индивидуализированная вакцина Moderna, учитывающая специфические мутации в опухоли пациента, в комбинации с иммунотерапевтическим препаратом Keytruda на основе моноклональных антител снизила риск рецидива и фатальных исходов на 49 процентов в течение трех лет по сравнению с терапией только моноклональными антителами.

По словам Банселя, существующие клинические данные могут стать основой для условного одобрения вакцины. В 2024 году начнется более крупное клиническое исследование с участием тысячи человек, которое может подтвердить одобрение. Предполагается, что анализы крови для распознания опухолей на раннем этапе, так называемая жидкая биопсия, будут сочетаться с вакциной, что сделает более эффективным лечение тысяч человек.