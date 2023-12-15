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16:28, 15 декабря 2023Бывший СССР

На Украине назвали возможный срок заключения взорвавшего гранаты депутата

Полиция Украины: взорвавшему гранаты депутату грозит до 10 лет тюрьмы

Кадр: Telegram-канал SHOT

Депутату от партии «Слуга народа» Сергею Батрину, взорвавшему гранату на сессии сельсовета, грозит до 10 лет тюрьмы. Такой возможный срок заключения назвала врио заместителя начальника департамента коммуникации нацполиции Юлия Гирдвилис в эфире «Киев 24».

«Следователи квалифицировали происшествие по статье 288 криминального кодекса "террористический акт", оно наказывается до 10 лет лишения свободы», — сказала представитель полиции.

Ранее стало известно, что депутат подорвал гранаты из-за ссоры с коллегами по вопросу бюджета на 2024 год. За несколько дней до произошедшего Батрин на видео раскритиковал старосту общины.

15 декабря депутат взорвал несколько гранат во время заседания сельсовета в селе Керецки. В результате пострадали 26 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

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      Алевтина Запольская
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