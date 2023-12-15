Набиуллина не увидела проблем в зависимости от юаня

Набиуллина: ЦБ не рассматривает диверсификацию золотовалютных резервов

Действующая структура золотовалютных резервов отвечает текущим задачам и ее диверсификацию Банк России сейчас не рассматривает, заявила по итогам совета директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит «Интерфакс».

Набиуллина объяснила, что «сейчас уже экономика перестроилась и у нее есть спрос не столько на доллары и евро, сколько на юани как иностранную валюту», в которой, если понадобится купировать риски финансовой стабильности, можно осуществлять интервенции.

Глава ЦБ не увидела проблемы в зависимости российских резервов от юаня. Отвечая на вопрос о рисках их сохранности, Набиуллина отметила, что колебания курсов и изменение процентных ставок происходит по многим резервным валютам.

Юань вошел в структуру резервов российского Центробанка в четвертом квартале 2015 года, когда его доля составила там 0,1 процента. В 2022 году, после введения многочисленных западных санкций, министр финансов Антон Силуанов анонсировал увеличение доли юаня в золотовалютных резервах страны.

В декабре прошлого года стало известно, что, согласно новой структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), до 80 процентов теперь разрешено инвестировать в юани и до 40 процентов в золото. Доли инструментов могут при этом варьироваться, писали «Ведомости». Отмечалось, что структуру ФНБ изменят в рамках перераспределения резервов внутри баланса ЦБ, перепривязав к юаням депозиты регулятора с привязкой к евро, фунтам и иенам.