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18:41, 15 декабря 2023Экономика

Набиуллина не увидела проблем в зависимости от юаня

Набиуллина: ЦБ не рассматривает диверсификацию золотовалютных резервов

Фото: Reuters

Действующая структура золотовалютных резервов отвечает текущим задачам и ее диверсификацию Банк России сейчас не рассматривает, заявила по итогам совета директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит «Интерфакс».

Набиуллина объяснила, что «сейчас уже экономика перестроилась и у нее есть спрос не столько на доллары и евро, сколько на юани как иностранную валюту», в которой, если понадобится купировать риски финансовой стабильности, можно осуществлять интервенции.

Глава ЦБ не увидела проблемы в зависимости российских резервов от юаня. Отвечая на вопрос о рисках их сохранности, Набиуллина отметила, что колебания курсов и изменение процентных ставок происходит по многим резервным валютам.

Юань вошел в структуру резервов российского Центробанка в четвертом квартале 2015 года, когда его доля составила там 0,1 процента. В 2022 году, после введения многочисленных западных санкций, министр финансов Антон Силуанов анонсировал увеличение доли юаня в золотовалютных резервах страны.

В декабре прошлого года стало известно, что, согласно новой структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), до 80 процентов теперь разрешено инвестировать в юани и до 40 процентов в золото. Доли инструментов могут при этом варьироваться, писали «Ведомости». Отмечалось, что структуру ФНБ изменят в рамках перераспределения резервов внутри баланса ЦБ, перепривязав к юаням депозиты регулятора с привязкой к евро, фунтам и иенам.

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      Дмитрий Воронин
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