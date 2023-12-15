Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:33, 15 декабря 2023Среда обитания

Метеоролог высказался о погоде в Москве на Новый год

Метеоролог Вильфанд предрек москвичам снежный Новый год

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Предсказать точную погоду на Новый год сейчас невозможно ввиду ограниченных сроков точного прогнозирования. Тем не менее уже сейчас можно сказать, что первая ночь года в Москве будет снежной, сугробы не растают, несмотря на оттепель. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России, метеоролог Роман Вильфанд.

«Единственная детерминированная характеристика, которую можно дать сейчас, это то, что в новогоднюю ночь снег будет лежать на поверхности земли, несмотря на оттепель. Оценивали, какая энергия должна быть в атмосфере, чтобы снег растаял к тому времени, и это плюс 10-15 градусов на протяжении нескольких дней, что, конечно, невозможно. Так что ночь будет снежная, можно играть в снежки», — высказался метеоролог.

Из-за пришедшего в Москву циклона «Ваня» высота сугробов в столице к утру 15 декабря на метеостанции МГУ составила 49 сантиметров при норме для этого дня 15 сантиметров. Таким образом оказался побит рекорд 1919 года — тогда снежный покров вырос до 32 сантиметров.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказывал, что с вечера четверга, 14 декабря, по пятницу, 15 декабря, в столице выпадет около 30 процентов от месячной нормы осадков — 17,4 миллиметра.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Европа согласовала новый пакет санкций против России. В это время выступавшего против канцлера Австрии не было в зале

      В Москве нашли пролежавшую месяцы мумию дочери советского авиаконструктора

      Охранника брянской гимназии поместили под домашний арест

      Обнаружен опасный для здоровья долгий грипп

      Берег российской реки стал похож на планету из «Интерстеллара»

      На Украине получила повреждения ТЭС

      Стало известно местонахождение Навального

      Раскрыта программа новогоднего шоу «VK под шубой 2»

      Метеоролог высказался о погоде в Москве на Новый год

      Пробившая крышу психиатрической больницы в России ветка едва не задела пациентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости