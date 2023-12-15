Метеоролог высказался о погоде в Москве на Новый год

Метеоролог Вильфанд предрек москвичам снежный Новый год

Предсказать точную погоду на Новый год сейчас невозможно ввиду ограниченных сроков точного прогнозирования. Тем не менее уже сейчас можно сказать, что первая ночь года в Москве будет снежной, сугробы не растают, несмотря на оттепель. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России, метеоролог Роман Вильфанд.

«Единственная детерминированная характеристика, которую можно дать сейчас, это то, что в новогоднюю ночь снег будет лежать на поверхности земли, несмотря на оттепель. Оценивали, какая энергия должна быть в атмосфере, чтобы снег растаял к тому времени, и это плюс 10-15 градусов на протяжении нескольких дней, что, конечно, невозможно. Так что ночь будет снежная, можно играть в снежки», — высказался метеоролог.

Из-за пришедшего в Москву циклона «Ваня» высота сугробов в столице к утру 15 декабря на метеостанции МГУ составила 49 сантиметров при норме для этого дня 15 сантиметров. Таким образом оказался побит рекорд 1919 года — тогда снежный покров вырос до 32 сантиметров.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказывал, что с вечера четверга, 14 декабря, по пятницу, 15 декабря, в столице выпадет около 30 процентов от месячной нормы осадков — 17,4 миллиметра.