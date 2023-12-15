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02:25, 15 декабря 2023Мир

Пушков рассказал о психозе вокруг Украины

Пушков: в ЕС нагнетают геополитический психоз по вопросу вступления Украины
СюжетВступление Украины в ЕС:
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Лидеры Европейского союза (ЕС) демонстрируют не рациональность, а психоз при обсуждении вопросов, связанных с Украиной, заявил в Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, подтверждается прогноз о превращении Украины в предмет раскола в Евросоюзе. Пушков указал на то, что теперь этим вопросом обеспокоились в Швеции.

«Принять в союз Украину, ведущую военные действия и находящуюся в бедственном положении, которая к тому же будет очень дорого стоить европейцам, невозможно», — рассказал он.

По мнению Пушкова, европейские власти действуют вопреки здравому смыслу. «Руководство ЕС пытается перекрыть рациональные возражения нагнетанием идеологического и геополитического психоза вокруг темы приема Украины», — добавил он.

Накануне, 14 декабря, глава Евросовета Шарль Мишель объявил о решении начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

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      Марина Совина
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