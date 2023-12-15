Россиян предупредили об опасности лечения цистита народными методами

Некоторые из «бабушкиных» методов лечения цистита могут спровоцировать серьезные побочные эффекты, предупредила россиян хирург Елена Соловьева. В беседе с aif.ru она перечислила основные опасности подобного подхода к восстановлению здоровья.

Несмотря на то, что сегодня существует эффективная терапия цистита, многие пациенты по-прежнему прибегают к народным средствам в стремлении облегчить свое состояние. При этом, как отметила хирург, заболевание может длиться годами, то отступая, то накатывая приступами. В моменты обострения болезни многие люди считают, что назначенное врачом лечение не действует, и прибегают к народным методам.

По словам Соловьевой, некоторые пациенты используют соду для снижения кислотности мочи и снижения неприятных симптомов. «Однако в случае с циститом подобный метод может нанести ущерб здоровью: когда моча уже заражена микроэлементами, дальнейшее изменение ее состава из-за соды только усилит размножение бактерий и обострит воспалительный процесс», — предупредила врач.

В то же время существуют эффективные способы снизить обострение цистита. В частности, горячая ванна способна снять спазмы, но может вызвать повышение давления. Клюква помогает справиться с болью при мочеиспускании, но может спровоцировать аллергию, рассказала хирург.

В заключение Соловьева напомнила, что самолечение способно ухудшить состояние пациента с циститом. При проявлении первых симптомов заболевания следует обратиться к врачу, который назначит противовирусную терапию и оценит возможность использования народных средств в борьбе с неприятными симптомами.

Ранее гинеколог Екатерина Волкова назвала заболевания, приводящие к циститу. Среди прочих она указала на проблемы с ЖКТ и стресс.