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10:37, 15 декабря 2023Силовые структуры

Россиянину дали срок за насилие над малолетними девочками

В Карелии педофилу дали срок за насилие над девочками 7 и 8 лет

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Карелии к восьми годам колонии за насильственные действия в отношении малолетних приговорили 53-летнего россиянина. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в июне 2023 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник напал на двух девочек 7 и 8 лет и совершил в отношении них действия сексуального характера. За совершением преступления его застала местная жительница, которая сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Педофила задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

Во время предварительного следствия обвиняемый содержался под стражей. Он полностью признал вину в совершенном преступлении.

15 декабря сообщалось, что в Бурятии осудят педофила-рецидивиста, пристававшего к девочкам в автобусе.

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      Владимир Седов
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