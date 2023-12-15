Росздравнадзор прокомментировал нехватку препаратов от СДВГ

Росздравнадзор: российский фармрынок обеспечен препаратами от СДВГ

Российский фармрынок обеспечен препаратами от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом заявили в Росздравнадзоре, пишет ТАСС.

С начала 2023 года в оборот было введено более 245 тысяч упаковок препарата с международным непатентованным наименованием «атомоксетин» российского и иностранного производств. Отмечается, что это в два раза больше, чем в 2021 году, а также в полтора раза больше, чем в 2022-м.

«По данным системы маркировки лекарств, остатки составляют 90 тысяч упаковок, в том числе [это] импортные препараты. Таким образом, рынок препаратами обеспечен в полной мере», — сказали в пресс-службе.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что в некоторых российских регионах начал заканчиваться препарат «Страттера» («Атомоксетин»). Отмечается, что его нет в наличии в аптеках Воронежа, Омска, Ярославля, а также Свердловской, Кемеровской, Саратовской, Тамбовской областей.