Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:45, 15 декабря 2023Наука и техника

Секретный американский спутник попал на фото

ArsTechnica: секретный американский спутник системы Kuiper попал на фото

Кадр: HEO Space

Секретный американский спутник системы Kuiper попал на фото компании HEO Space. Об этом пишет ArsTechnica.

Издание напоминает, что спутник Kuiper был запущен недавно, а сама система должна стать ответом Amazon на группировку Starlink компании SpaceX. ArsTechnica отмечает, что подконтрольная американскому миллиардеру Джеффу Безосу компания не опубликовала почти никаких технических подробностей о своих космических аппаратах.

«Так что это изображение из космоса — лучшее, что у нас есть на данный момент», — заключается в публикации.

В ноябре вице-президент по технологиям компании Amazon Ражива Бадьяла сообщил, что запущенные на околоземную орбиту прототипы космических аппаратов группировки KuiperSat-1 и KuiperSat-2 успешно продемонстрировали свою работу, что позволило приступить к серийному производству 3200 новых спутников с аналогичной конструкцией.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Книги Акунина и Быкова начали снимать с продажи. Писатели поддержали ВСУ и были не против атак на Россию

      Россиянам подсказали полезные для здоровья сердца виды рыбы

      В Госдуме объяснили рост долгов других стран перед Россией

      В Германии заявили о провале поездки Зеленского в Вашингтон

      Лавров рассказал о проблемах Запада в поиске денег для Киева

      Невеста чуть не задохнулась на свадьбе из-за шутки гостей и попала на видео

      Россиянин угрожал бывшей жене и попал в колонию на семь лет

      В МИД назвали причину усложнения условий для переговоров России и Украины

      Лавров призвал Запад осознать тупиковость развязанного им конфликта на Украине

      Качающийся на качелях в сугробе российский детсадовец попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости