Продюсер популярного шоу на ТНТ рассказала о слезах участниц проекта

Продюсер «Женского стендапа» Мягкова заявила о слезах участниц в начале проекта

Креативный продюсер и звезда популярного шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ирина Мягкова в интервью Forbes рассказала о слезах участниц в начале работы над проектом.

Мягкова заявила, что на момент запуска «Женского стендапа» у участниц проекта было мало опыта написания монологов. «Девчонки были неопытные, уставали, плакали», — отметила она. В итоге, по ее словам, подготовка материала для первого выпуска шоу заняла полтора года.

Юмористка добавила, что, для того чтобы написать один монолог в жанре стендап, опытному комику нужен месяц. «А если ты не профессионал, то полгода-год», — заключила она.

Ранее Мягкова рассказала, что звезды проекта работают по шесть дней в неделю. Она сообщила, что участницы «Женского стендапа» через день выступают на технических вечеринках: там они проверяют материал на меньшей аудитории, чем обычно. Каждые три недели комикессы участвуют в основной вечеринке, где рассказывают готовые монологи перед большой аудиторией.