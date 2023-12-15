Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:43, 15 декабря 2023Интернет и СМИ

Продюсер популярного шоу на ТНТ рассказала о слезах участниц проекта

Продюсер «Женского стендапа» Мягкова заявила о слезах участниц в начале проекта

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Креативный продюсер и звезда популярного шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ирина Мягкова в интервью Forbes рассказала о слезах участниц в начале работы над проектом.

Мягкова заявила, что на момент запуска «Женского стендапа» у участниц проекта было мало опыта написания монологов. «Девчонки были неопытные, уставали, плакали», — отметила она. В итоге, по ее словам, подготовка материала для первого выпуска шоу заняла полтора года.

Юмористка добавила, что, для того чтобы написать один монолог в жанре стендап, опытному комику нужен месяц. «А если ты не профессионал, то полгода-год», — заключила она.

Ранее Мягкова рассказала, что звезды проекта работают по шесть дней в неделю. Она сообщила, что участницы «Женского стендапа» через день выступают на технических вечеринках: там они проверяют материал на меньшей аудитории, чем обычно. Каждые три недели комикессы участвуют в основной вечеринке, где рассказывают готовые монологи перед большой аудиторией.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России возбудили дела о завышении цен на яйца. Накануне Путин обещал улучшить ситуацию

      Путин поручил свозить россиян на Камчатку

      Мужчина изнасиловал спавшую туристку и сбежал через окно на курорте Индии

      Шольц рассказал о мнении Венгрии касательно помощи Украине

      Названы приводящие к конденсату на окнах ошибки

      Тарасова обвинила Трусову в меркантильности

      В Польше допустили возможность приближения России вплотную к границам страны

      «АвтоВАЗ» собрался выпускать электрические Niva и Vesta

      В приюте для бездомных нашли уникальные кроссовки за 1,8 миллиона рублей

      WP указал на негативные последствия для Евросоюза при вступлении Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости