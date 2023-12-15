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17:07, 15 декабря 2023Силовые структуры

Стали известны подробности в деле нападавшего на прохожих с кастетом россиянина

Убивший пенсионерку кастетом мужчина заявил о ее агрессивном виде

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

34-летний Алмаз Гимадаев, обвиняемый в серии нападений с кастетом на случайных прохожих в Уфе, во время заседания суда по своему делу заявил об агрессивном виде пенсионерки, с которой он расправился. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, женщина была в большой черной куртке и с распущенными волосами, поэтому он принял ее за «очень опасного молодого человека». «Чем-то он напомнил мне наркомана, поэтому я подбежал и ударил его небольшим ножом», — рассказал Гимадаев.

Во время заседания мужчина не стал отрицать свою причастность. Его знакомый заявил, что обвиняемый употреблял наркотики.

Ранее суд в Башкирии отправил Гимадаева под стражу. Сейчас в деле три эпизода, но местные жители полагают, что их гораздо больше. В социальных сетях есть запись о нападении на девушку, датированная еще серединой октября.

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