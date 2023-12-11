Нападавшего на прохожих с кастетом россиянина отправили под стражу

Суд в Уфе арестовал мужчину, обвиняемого в серии нападений и одном убийстве

Суд в Башкирии отправил под стражу 34-летнего мужчину, обвиняемого в серии нападений с кастетом на случайных прохожих в Уфе. Одна из потерпевших от его действий выжить не смогла. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Фигурант пробудет под арестом до 8 февраля 2024 года. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности лишение жизни потерпевшего»).

Ранее сообщалось, что полиция Уфы разыскивает неизвестного, напавшего на нескольких прохожих около улиц Братьев Кадомцевых и Рихарда Зорге. В результате действий злоумышленника одна из потерпевших, 81-летняя пенсионерка, получила травмы, несовместимые с жизнью.