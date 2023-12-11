Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:05, 11 декабря 2023Силовые структуры

Нападавшего на прохожих с кастетом россиянина отправили под стражу

Суд в Уфе арестовал мужчину, обвиняемого в серии нападений и одном убийстве

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Суд в Башкирии отправил под стражу 34-летнего мужчину, обвиняемого в серии нападений с кастетом на случайных прохожих в Уфе. Одна из потерпевших от его действий выжить не смогла. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Фигурант пробудет под арестом до 8 февраля 2024 года. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности лишение жизни потерпевшего»).

Ранее сообщалось, что полиция Уфы разыскивает неизвестного, напавшего на нескольких прохожих около улиц Братьев Кадомцевых и Рихарда Зорге. В результате действий злоумышленника одна из потерпевших, 81-летняя пенсионерка, получила травмы, несовместимые с жизнью.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны рассказало об экспериментах США в лабораториях на Украине. Там изучали коронавирусы и миграцию летучих мышей

      В Израиле заявили о приближении переломного момента в секторе Газа

      Две российские закуски вошли в список ста самых отвратительных блюд мира

      Польские протестующие с помощью фуры перегородили дорогу на Украину

      В США демократа уличили в попытках тайно прекратить дело об импичменте Байдена

      Депутаты польского сейма выдвинул кандидатуру Туска на пост премьер-министра

      В нового президента Аргентины кинули бутылку на параде после инаугурации

      Стали известны детали новых санкций ЕС в отношении российской нефти

      Российский боец рассказал об экономии ВСУ на дронах

      В Минобороны рассказали о применении умных бомб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости