Стилист раскрыла россиянкам самые удачные сочетания цветов в одежде

Стилист Шоетова: сочетание коричневого и белого цветов в одежде — самое удачное

Стилист Алена Шоетова раскрыла россиянкам самые удачные сочетания цветов в одежде. Соответствующий материал публикует портал «А теперь внимание!».

По словам эксперта, существуют комбинации оттенков, которые смотрятся дорого и стильно. В первую очередь Шоетова назвала глубокий коричневый, голубой и белый. Помимо этого, она предложила подобрать в одном образе вещи черного, белого и голубого цвета.

Кроме того, стилистка уточнила, что гармонично будут смотреться серый, коричневый и белый оттенки. «Во всех схемах есть белый. Это чистый цвет, он способен придать свежести и чистоты любому образу. Я советую надевать белую футболку под любой свитер, чтобы оставалась небольшая белая линия ближе к лицу», — подчеркнула собеседница издания.

Среди прочего, она также отметила, что предметы гардероба должны по расцветке и принту сочетаться между собой. «Если хочется добавить принт, то тут стоит помнить, что несколько хищников одновременно в одном месте будут бороться за территорию, а не дружить. Так что если решили надеть леопардовый принт, то сумка из крокодила будет уже лишней. А перья лучше смотрятся, когда они главные действующие лица образа», — заключила Шоетова.

Ранее в декабре россиянам перечислили самые модные образы для встречи Нового года. Специалистка рассказала, что удачно смотреться будут вечернее платье из атласного струящегося материала для дам и насыщенный костюм в клетку для мужчин.