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16:34, 15 декабря 2023Экономика

Силуанов пообещал заговорить на татарском

Глава Минфина РФ Силуанов пошутил, что начнет читать часть докладов на татарском

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе годовой коллегии с участием президента Татарстана Рустама Минниханова заявил, что уже более 10 лет приезжает в Казань на итоговое финансовое совещание и скоро начнет читать доклады на татарском языке. Об этом пишет «Бизнес Online».

«Скоро начну, как и ваши коллеги, часть докладов читать на татарском языке», — пошутил он.

Глава ведомства также похвалил президента республики, отметив, что бюджетная ситуация в Татарстане одна из лучших в России. Особенно сильно российского министра удивило отсутствие просроченной дебиторской задолженности в Татарстане, чего не скажешь о других субъектах РФ.

Ранее Федеральная налоговая служба сообщила, что поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджеты Бурятии и Ингушетии за январь-октябрь по сравнению с прошлым годом упали на 6,4 и 36,6 миллиарда рублей соответственно.

С 2024 года Министерство финансов России намерено обязать губернаторов восьми регионов России лично отчитываться за дефицит бюджета на фоне огромных дотаций из федерального бюджета. Помимо Чечни, Ингушетии, Дагестана и Тувы, взять под контроль собираются и новые территории страны — ДНР и ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

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      Мария Грушко
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