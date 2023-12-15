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12:49, 15 декабря 2023Россия

В российском регионе зафиксировали вспышку инфекционного заболевания

URA.RU: школу в Свердловской области закрыли из-за вспышки пневмонии

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Школу в Свердловской области закрыли из-за вспышки пневмонии среди учеников. Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на собственные источники в системе образования этого российского региона.

По данным издания, из-за зафиксированной вспышки этого инфекционного заболевания, всех детей в учебном учреждении перевели на дистанционный формат обучения. «Школу закрыли из-за роста числа заболевших пневмонией. Учеников перевели на дистант. В таком формате школьники продолжат обучение до 24 декабря», — цитирует издание слова собеседника.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге образовалась очередь из скорых перед детской больницей.

12 декабря Роспотребнадзор посоветовал москвичам носить в местах скопления людей и общественном транспорте маски, чтобы защититься от опасных инфекций. Позже в ведомстве пояснили, что рекомендации не означают, что власти обязаны ввести масочный режим. Также там сообщили, что за последние семь дней число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 8,8 процента по сравнению с предыдущей неделей.

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      Марк Леонов
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