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15:47, 15 декабря 2023Мир

В Словакии заявили о переменах в ЕС после слов Путина

Словацкий вице-спикер Блаха: после похвалы де Голля Путиным ЕС запретит генерала

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

В Европу придут перемены после слов президента России Владимира Путина о французском генерале Шарле де Голле. Об этом в своем Telegram-канале иронично заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха.

«Путин похвалил де Голля! Теперь либералы в Европе запустят петицию о переименовании знаменитого парижского аэропорта — ведь когда Путин кого-то хвалит, его надо запрещать и ненавидеть», — говорится в сообщении.

Он также согласился с мнением российского лидера, что только главы Венгрии и Словакии действуют в национальных интересах, а остальные государства Евросоюза принимают решения себе во вред, поскольку зависят от США. «ЕС необходимо вернуться к идее де Голля о Европе наций. Национальный суверенитет укрепится, и Европа не будет уже просто послушным пуделем США», — констатировал Блаха.

Ранее в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией Путин сравнил де Голля и Петена с современными лидерами ЕС. По его словам, почти все они внешне ведут себя как герой де Голль, а на практике — как коллаборционист Филипп Петен.

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      Дарья Балацкая
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