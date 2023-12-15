Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:08, 15 декабря 2023Мир

В США предположили сроки поражения Украины без западной помощи

CNN: Украина без помощи США и НАТО потерпит поражение к лету

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украина без помощи США и НАТО потерпит поражение к лету, сроки жизнеспособности Украины без западной помощи предположил высокопоставленный американский чиновник. Об этом сообщает CNN.

Ведомства западной разведки в настоящее время считают, как долго сможет держаться Украина без помощи США и НАТО, говорится в статье. Высокопоставленный американский чиновник считает, что месяцы, а при худшем сценарии возможно значительное отступление или даже поражение к лету.

Предполагается, что если США остановит помощь Украине, то европейские страны последуют их примеру. С США нет гарантии успеха, но без американской поддержки Киев определенно проиграет, сказал высокопоставленный госслужащий.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Украине в зале заседаний произошел взрыв, ранены более 20 человек. Гранаты подорвал депутат от партии Зеленского

      На Украине предложили ввести общевойсковую подготовку для женщин

      Ученые назвали необходимое количество шагов в день для профилактики деменции

      В Петербурге найдена «царица-сосуля»

      Венгрия настояла на разблокировке средств ЕС в обмен на помощь Украине

      В США предположили сроки поражения Украины без западной помощи

      Стали известны подробности в деле нападавшего на прохожих с кастетом россиянина

      Пассажиры самолета описали посадку с горящим двигателем словами «рев и грохот»

      Набиуллину спросили о ценах на яйца

      В российском городе ДТП с десятками машин сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости