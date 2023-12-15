В США предположили сроки поражения Украины без западной помощи
CNN: Украина без помощи США и НАТО потерпит поражение к лету
Украина без помощи США и НАТО потерпит поражение к лету, сроки жизнеспособности Украины без западной помощи предположил высокопоставленный американский чиновник. Об этом сообщает CNN.
Ведомства западной разведки в настоящее время считают, как долго сможет держаться Украина без помощи США и НАТО, говорится в статье. Высокопоставленный американский чиновник считает, что месяцы, а при худшем сценарии возможно значительное отступление или даже поражение к лету.
Предполагается, что если США остановит помощь Украине, то европейские страны последуют их примеру. С США нет гарантии успеха, но без американской поддержки Киев определенно проиграет, сказал высокопоставленный госслужащий.