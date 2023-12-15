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15:31, 15 декабря 2023Мир

В МИД рассказали о выгоде Украины для США

Рябков: США пытаются подавить международное возвышение России с помощью Украины

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

США пытаются подавить международное возвышение России с помощью Украины, о выгоде Киева для Вашингтона рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков. Его слова приводит ТАСС.

«Вначале подчеркну, что для американцев никогда, ни до СВО, ни после ее начала, Украина самостоятельную ценность не представляла», — сказал он.

По его словам, с помощью Киева Вашингтон пытается противодействовать укреплению международных позиций и развитию экономики России.

Ранее в Германии заявили о провале поездки Владимира Зеленского в Вашингтон. Отмечается, что в этом году он безуспешно просил о дополнительной помощи Киеву.

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      Виктория Кондратьева
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