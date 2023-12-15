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11:42, 15 декабря 2023Наука и техника

Телескоп Уэбба впервые обнаружил сложную органику в космосе

Вокруг протозвезд впервые обнаружены важные для жизни органические молекулы

Фото: NASA / ESA / STScI / phys.org

Космический телескоп Уэбба (JWST) впервые обнаружил сложные органические молекулы (COM) вокруг протозвезд, включая формальдегид и уксусную кислоту, которые служат важными строительными блоками для живых организмов. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy and Astrophysics, текст статьи доступен в репозитории препринтов arXiv.

Обычно межзвездные COM (iCOM) включают простые спирты, простые и сложные эфиры и нитрилы. Чтобы относиться к этой группе, молекула должна иметь как минимум шесть атомов, один из которых должен быть углеродом. Их часто находят в областях звездообразования, в сгустках, в зависимости от размера называемых горячими ядрами или горячими ядрышками (англ. hot corino). Эти сгустки порождают протозвезды и протопланетные диски, поэтому следует ожидать, что iCOM будут попадать на любые образующиеся скалистые экзопланеты.

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В ходе нового исследования группа астрономов с помощью JWST исследовала пару молодых протозвезд большой и малой массы (IRAS 2A и IRAS 23385), которые находятся в молекулярном облаке Персея на расстоянии около 960 световых лет. Были выявлены такие органические соединения, как ацетальдегид (CH3CHO), этанол (CH3CH2OH) и метилформиат (CH3OCHO), а также, вероятно, уксусную кислоту (CH3COOH). Ранее астрономы находили в газовой фазе вокруг протозвезд более простую органику, например метанол (CH3OH).

Обнаруженные iCOM образуются на ледяных зернах. В облаке вокруг протозвезды IRAS 2A их соотношения хорошо коррелируют с содержанием льда в комете 67P/Чурюмова-Герасименко. Это может говорить о том, что необходимые для возникновения жизни молекулы были доставлены на Землю ледяными объектами, которые, в свою очередь, получили их из окружающего протозвезду облака.

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      Александр Еникеев
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