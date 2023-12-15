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15:35, 15 декабря 2023Интернет и СМИ

Звезда «Дома-2» рассказал о камере в туалете

Экс-участник «Дома-2» Сахнов заявил, что в туалете на проекте была камера

Кадр: «Закулисные истории» / Rutube

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Даниил Сахнов рассказал, что в туалетах на проекте стояли камеры. Подробности он раскрыл в выпуске подкаста «Закулисные истории», доступном на Rutube.

Сахнов подтвердил слова ведущего о том, что на съемочной площадке шоу было установлено больше ста камер. «И даже в толчке. И первое время было некомфортно», — заявил звезда телешоу

Сахнов объяснил, что камера в уборной была необходима, так как и там между участниками мог произойти какой-либо конфликт, который могли показать в эфире.

Сахнов пришел в проект в 2018 году. В «Доме-2» он был известен своим романом с другой участницей реалити, Татьяной Строковой, с которой он состоял в отношениях больше года.

Ранее миф о камерах в туалете развеяла звезда шоу «Пацанки», рэп-исполнительница Hofmannita (настоящее имя — Анна Михеева). Она заявила, что нигде, кроме комнаты, камеры не были установлены.

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      Мария Большакова
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