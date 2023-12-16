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23:50, 16 декабря 2023Мир

В США заявили о пропаже у Зеленского новогоднего настроения

Newsweek: Зеленский испытывает все больше трудностей из-за конфликта с Россией
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Владимир Зеленский испытывает все больше трудностей. Об этом пишет американское издание Newsweek.

«В то время как Киев стоит на пороге нового года, в котором мало шансов на прекращение конфликта с Россией, у украинского президента отсутствует новогоднее настроение», — говорится в статье.

Как отметил автор материала, пока войска Вооруженных сил России продвигаются вперед, у союзников Украины по НАТО заканчиваются боеприпасы для Киева. При этом в Соединенных Штатах все чаще задаются вопросом, стоит ли продолжать финансирование украинской стороны.

Украине предстоит вступить в новый 2024 год с опаской, резюмировал автор.

Ранее военный аналитик Чжан Дяньчэн рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский сожалеет о своих решениях, которые привели к началу спецоперации России. Эксперт напомнил, что Москва предлагала Киеву урегулировать конфликт мирными средствами.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявили, что видят пропасть между действиями Владимира Зеленского и интересами народа. В сообщении сказано, что после проведенного Зеленским пресс-марафона стало ясно, почему власть теряет доверие людей.

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      Марина Совина
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