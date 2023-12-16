Бывший тренер сборной Испании оценил назначение в худший клуб РПЛ

Испанский тренер Роберт Морено заявил, что совершит великие подвиги с «Сочи»

Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено оценил назначение в российский клуб «Сочи». Его слова приводятся в Telegram-канале команды Российской премьер-лиги (РПЛ).

Специалист заявил, что взволнован и мотивирован новым приключением. «Верю, что вместе мы совершим великие подвиги и надеюсь, что вскоре мы сможем увидеть друг друга на игровом поле», — отметил 46-летний тренер.

О том, что Морено возглавил «Сочи», стало известно 15 декабря. До этого он работал в тренерском штабе сборной Испании с июля 2018 года и возглавлял ее с марта по ноябрь 2019-го. Последним местом работы специалиста была испанская «Гранада», которую он покинул в марте 2022 года.

После 18 матчей «Сочи» является худшей командой и занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 11 очков. Лидирует «Краснодар» с 38 очками. Турнир ушел на зимнюю паузу и возобновится 3 марта.