Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Астана
92:61
Завершен
Пари Нижний Новгород
Единая лига ВТБ|1-й этап
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Анахайм Дакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:30 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Завтра
03:30 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Завтра
04:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
20:43, 15 декабря 2023Спорт

Бывший тренер сборной Испании возглавил российский клуб

Бывший тренер сборной Испании Морено возглавил российский клуб «Сочи»

Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено возглавил российский клуб «Сочи». Об этом сообщается на сайте команды.

Подробности контракта 46-летнего специалиста не уточняются.

Морено работал в тренерском штабе сборной Испании с июля 2018 года и возглавлял ее с марта по ноябрь 2019-го. Последним местом работы специалиста была испанская «Гранада», которую он покинул в марте 2022 года.

После 18 матчей «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 11 очков. Лидирует «Краснодар» с 38 очками. Турнир ушел на зимнюю паузу и возобновится 3 марта.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Польская комиссия год назад заподозрила Россию в подрыве самолета Качиньского. Теперь ее саму обвиняют в фальсификациях

      Над морем в Севастополе сбили БПЛА

      Путин поручил свозить россиян на Камчатку

      Судья удивила эксгибициониста словами о нежелании людей смотреть на его пенис

      Актера Анатолия Белого признали иноагентом

      В Польше призвали дать правовую оценку работе комиссии по смоленской катастрофе

      Глава Евросовета уклонился от вопроса про Украину

      Врач объяснил нежелание людей заниматься сексом в определенный день

      Россиянам объяснили причину расхождения их данных по инфляции с официальными

      Участников российской ОПГ арестовали за расправы 20-летней давности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости