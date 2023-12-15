Бывший тренер сборной Испании возглавил российский клуб
Бывший тренер сборной Испании Морено возглавил российский клуб «Сочи»
Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено возглавил российский клуб «Сочи». Об этом сообщается на сайте команды.
Подробности контракта 46-летнего специалиста не уточняются.
Морено работал в тренерском штабе сборной Испании с июля 2018 года и возглавлял ее с марта по ноябрь 2019-го. Последним местом работы специалиста была испанская «Гранада», которую он покинул в марте 2022 года.
После 18 матчей «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 11 очков. Лидирует «Краснодар» с 38 очками. Турнир ушел на зимнюю паузу и возобновится 3 марта.