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12:49, 16 декабря 2023Моя страна

Деликатесные «семечки» показали на видео на Курилах

Гид Ризнич опубликовала видео с кунаширскими креветками

Жительница курильского острова Кунашир показала на видео популярный местный деликатес. Соответствующий ролик гид Оксана Ризнич опубликовала в Telegram.

На кадрах запечатлен лоток с креветками. «Доброе утро с кунаширскими "семечками". Чилим — так называют у нас креветку», — сказано в подписи к посту.

Известно, что такая дальневосточная креветка отличается особенным, более насыщенным вкусом, так как питается исключительно водорослями, мелкими беспозвоночными, рачками и растительными остатками.

Ранее в сети появилось фото так называемого бургера по-кунаширски. На размещенном кадре был запечатлен разрезанный пополам сэндвич с начинкой из морских гребешков. Гребешок является одним из главных лакомств на Курильских островах, он в обилии водится как на юге Сахалинской области, так и на севере.

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      Варвара Кошечкина
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