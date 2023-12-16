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18:09, 16 декабря 2023Мир

Глава Минобороны ФРГ допустил возобновление обязательной военной службы

Министр обороны ФРГ Писториус допустил возобновление обязательной военной службы

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Германии могут возобновить обязательную военную службу, допустил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью Welt.

«Я рассматриваю все варианты... В свое время были причины приостановить обязательную военную службу. Но, оглядываясь назад, [понимаю], это была ошибка», — сказал он, добавив, что вернуть обязательную службу в армии сейчас сложно ввиду существующей законодательной системы и политической ситуации.

Результаты опроса, проведенного марте 2022 года, показали, что почти половина граждан Германии (47 процентов) поддерживают введение в стране обязательной военной службы. Против такой меры 34 процента немцев. Еще 19 процентов не стали делиться своим мнением по этому вопросу.

Ранее за возвращение обязательной службы в армии выступил президент Сербии Александр Вучич. «Я служил один год, это было очень полезно», — заявил глава государства.

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      Анастасия Шейкина
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