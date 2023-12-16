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18:37, 16 декабря 2023Спорт

IIHF отклонил апелляции хоккеиста Федотова

IIHF отклонил апелляции хоккеиста Ивана Федотова и ЦСКА на решение о санкциях

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Независимый дисциплинарный совет Международный федерации хоккея (IIHF) отклонил апелляции вратаря Ивана Федотова и московского ЦСКА на решение о санкциях. Об этом сообщается на сайте организации.

По мнению IIHF, ЦСКА побудил Федотова подписать контракт на сезоны-2023/2024 и 2024/2025, несмотря на действующий контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

1 сентября Федотов вышел на лед в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После этого IIHF оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХР) и самого игрока, пригрозив дополнительными санкциями в случае, если он продолжит участвовать в матчах. Игрок неоднократно появлялся в матчах регулярного чемпионата.

14 августа IIHF дисквалифицировала Федотова на четыре месяца, а ЦСКА запретила проводить международные трансферы сроком на год. IIHF отказала армейцам в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ из-за действующего соглашения игрока с «Филадельфией». Он должен был уехать туда годом ранее, но был задержан по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего направлен на прохождение службы в Военно-морской флот России.

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      Анастасия Борисова
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