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08:27, 16 декабря 2023Экономика

Испания потеряла почти два миллиарда евро из-за российских туристов

Посол РФ в Мадриде: Испания потеряла почти €2 млрд на фоне санкций против России

Фото: Vincent West / Reuters

По итогам 2022 года Испания потеряла почти два миллиарда евро из-за отсутствия туристов из России на фоне санкций. Об этом рассказал посол РФ в Мадриде Юрий Клименко, передает ТАСС.

«Наши туристы почти целиком ушли из Испании в Турцию, Египет, Таиланд. Введя беспрецедентные антироссийские санкции, наши европейские партнеры, по сути, сами себе выстрелили в ногу», — заявил дипломат, отметив, что ситуация в европейской туристической отрасли это полностью подтверждает.

По словам Клименко, сдерживающими факторами для туристических потоков из России в Испанию и другие страны ЕС стали закрытие прямого авиасообщения, более жесткая визовая политика и ограничения в сфере банковских услуг. «Наши туристы традиционно вносили весомый вклад в развитие экономик ряда европейских стран, в частности Испании», — добавил он.

Согласно статистике, в 2019 году до пандемии коронавируса страну посетили более 1,3 миллиона российских туристов, в то время как в 2022 году их число составило всего около 268 тысяч человек. Учитывая, что в среднем путешественники из России тратили по 200 евро в день на человека, туриндустрия Испании за год потеряла более 1,8 миллиарда евро потенциальных доходов из-за санкций.

Ранее стало известно, что власти Индонезии захотели отменить визы для граждан 20 государств, в том числе россиян, с целью увеличения туристического потока в страну. «Мы фокусируемся на привлечении туристов, которые вносят существенный вклад в местную экономику», — заявил министр туризма и креативной экономики популярной курортной страны Азии Сандиага Уно.

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