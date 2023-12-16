На Украине сообщили о пожаре на складе из-за ночных взрывов
Власти Днепропетровской области сообщили о пожаре на складе из-за ночных взрывовСюжетВзрывы в Киеве:
В Днепропетровской области в результате ночных взрывов произошел пожар на складе. Об этом в Telegram сообщил председатель областного совета Николай Лукашук.
По его словам, возгорание произошло в одном из складских зданий в Синельниковском районе. «От падения обломков в складском здании произошел пожар. Его успешно ликвидировали спасатели», — написал представитель местных властей.
Ранее в подконтрольном Киеву Херсоне в результате взрыва было повреждено административное здание.
14 декабря на подконтрольной Киеву части Херсонской области пострадал объект критической инфраструктуры.