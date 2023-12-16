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10:11, 16 декабря 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о пожаре на складе из-за ночных взрывов

Власти Днепропетровской области сообщили о пожаре на складе из-за ночных взрывов
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В Днепропетровской области в результате ночных взрывов произошел пожар на складе. Об этом в Telegram сообщил председатель областного совета Николай Лукашук.

По его словам, возгорание произошло в одном из складских зданий в Синельниковском районе. «От падения обломков в складском здании произошел пожар. Его успешно ликвидировали спасатели», — написал представитель местных властей.

Ранее в подконтрольном Киеву Херсоне в результате взрыва было повреждено административное здание.

14 декабря на подконтрольной Киеву части Херсонской области пострадал объект критической инфраструктуры.

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