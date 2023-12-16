На Украине сообщили о взрывах в Киевской области

В Киевской области произошли взрывы, объявлена воздушная тревога

В Киевской области произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

После этого в Киеве была объявлена воздушная тревога. По данным издания, взрывы также раздались в украинской столице.

Мэр города Виталий Кличко сообщил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, группа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) направляется в сторону Киева.

В пятницу, 15 декабря, взрывы произошли в административном центре Кировоградской области Украины — городе Кропивницком. До этого в городе звучал сигнал воздушной тревоги.