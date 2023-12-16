Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:17, 16 декабря 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Киевской области

В Киевской области произошли взрывы, объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киевской области произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

После этого в Киеве была объявлена воздушная тревога. По данным издания, взрывы также раздались в украинской столице.

Мэр города Виталий Кличко сообщил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, группа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) направляется в сторону Киева.

В пятницу, 15 декабря, взрывы произошли в административном центре Кировоградской области Украины — городе Кропивницком. До этого в городе звучал сигнал воздушной тревоги.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин заявил о резком росте числа украинских военнопленных

      Путин поручил свозить россиян на Камчатку

      Украине предрекли банкротство через несколько месяцев

      В Польше пожаловались на распространяющих нацизм беженцев из Украины

      В США предупредили Зеленского о последствиях его угроз

      Одной европейской стране разрешили использовать нефть из России в обход санкций

      Белоруссия прекратила действие соглашения о КПП с Украиной

      В ресторанах Киева начали раздавать повестки

      Названа причина смерти Мэттью Перри

      В России начали разработку нового ракетного комплекса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости